Lannion, le 21/01/2021 – 7h30

LUMIBIRD CONFIRME S’INTERESSER AU DOSSIER CILAS

Suite à une rumeur parue dans le journal français LA TRIBUNE concernant l’intérêt que LUMIBIRD porte à la société CILAS dans le cas où celle-ci serait cédée par ses actionnaires, LUMIBIRD confirme qu’une telle acquisition s’inscrirait dans sa stratégie de développement.

CILAS et LUMIBIRD disposent de portefeuilles technologiques très complémentaires qui ensemble constitueraient le leader européen des technologies lasers pour le marché de la Défense, et pourrait être ainsi le partenaire technologique des grands intégrateurs de Défense.

LUMIBIRD étudiera le dossier CILAS avec la discipline financière qu’il a toujours appliquée dans sa stratégie d’acquisitions.

Conformément à ses obligations, LUMIBIRD informera le marché au cas où cette opportunité se concrétiserait.

Prochaines informations :

publication du CA annuel 2020 et objectifs 2023, le 25/01/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net



