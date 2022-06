Lannion, le 02/06/2022 – 17H35

LUMIBIRD MEDICAL RENFORCE SA PRESENCE EN INDE

AVEC LA CREATION DE LA FILIALE LUMIBIRD MEDICAL INDIA

LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce l'ouverture de sa nouvelle filiale indienne à Mumbai : Lumibird Medical India. Cette société a pour but de dynamiser les ventes des produits Quantel Medical et Ellex en Inde avec une gamme commune d’échographes et de lasers ophtalmiques ainsi que des équipements pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire.

Croissance du marché indien et du besoin de produits ophtalmiques*

Les pathologies ophtalmiques sont en augmentation en Inde. On y réalise chaque année près de 5 millions d'opérations de la cataracte. Selon une étude réalisée en 2019 par le L V Prasad Eye Institute (LVPEI) à Hyderabad, d'ici 2030, 275 millions de personnes devraient être touchées par la sécheresse oculaire. Les déficiences visuelles modérées représentent une part importante et croissante en Inde. En raison de l'augmentation de la part des maladies oculaires et de la croissance modérée des avancées technologiques, le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Présent depuis 25 ans sur le marché indien

« Nous sommes présents depuis 25 ans sur le marché indien où nous sommes leader sur la gamme échographie », précise Jean-Marc Gendre, Managing Director de Lumibird Medical. « Au vu de la croissance actuelle du marché indien en ophtalmologie, nous avons fait le choix d’implanter notre propre filiale afin de proposer localement nos produits de diagnostic et de traitement pour les pathologies rétiniennes, glaucome, DMLA, cataracte ou encore sécheresse oculaire. »

Les gammes de produits Lumibird Medical (marques Quantel Medical et Ellex) sont disponibles à la vente via un réseau de 100 distributeurs indépendants dans plus de 110 pays dont l'Inde et en achat direct en France, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Etats-Unis, Australie et Japon.

Lumibird Medical participera au congrès de l'AIOC** à partir du 02 juin, où seront exposées les dernières innovations de Quantel Medical et Ellex. Parmi elles, le système IPL CSTIMTM pour le traitement de la sécheresse oculaire et le nouveau biomètre AXIalisTM de la marque Quantel Medical.

*Source: Global Information- India Ophthalmology Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

** All India Ophtalmological society annual Conference

Prochain rendez-vous :

Publication du CA semestriel 2022, le 25/07/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

Pièce jointe