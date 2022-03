Lannion, le 28 mars 2022– 17h45

LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 MAI 2022

Les actionnaires de LUMIBIRD sont informés qu’ils sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 3 mai 2022 à 14h00 au 2-bis avenue du Pacifique – ZA de Courtabœuf, LES ULIS (91).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation à l’assemblée a été publié au BALO du 28 mars 2022 (Bulletin n°37 / avis n° 2200641). Il est téléchargeable sur le site Internet de LUMIBIRD : www.lumibird.com et celui du BALO : balo.journal-officiel.gouv.fr.

Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Ces mesures seront indiquées sur le site internet de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale mixte sur le site de Lumibird www.lumibird.com.

Les actionnaires ont la possibilité de voter à distance (par correspondance ou procuration) à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la Société (www.lumibird.com) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais règlementaires, sur le site Internet de LUMIBIRD www.lumibird.com, rubrique « informations réglementées / Documents préparatoires à l’Assemblée générale », et au siège social de LUMIBIRD au 2, rue Paul Sabatier, 22300, Lannion.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à :

CACEIS Corporate Trust (service Assemblées)

Monsieur Nicolas AUBERGER

14 rue Rouget de Lisle

92862 Issy les Moulineaux Cedex 09

Fax : +33 (0)1 57 78 34 46

et/ou :

LUMIBIRD

Madame Aude NOMBLOT-GOURHAND

Secrétaire Générale

Tél : +33 (0)1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2022, le 25/04/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021, est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

