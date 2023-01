LUMIBIRD : bilan semestriel du contrat de liquidité

Lannion, le 16/01/2023 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :

33 979 titres

262 662,33 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 42 302 titres 750 065,11 EUR 241 transactions VENTE 47 416 titres 839 251,50 EUR 219 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39 093 titres

175 845,38 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022, le 30 janvier 2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 241 42 302 750 065,11 219 47 416 839 251,50 01/07/2022 2 2 34,28 3 2 311 40 957,54 04/07/2022 1 1 17,70 1 1 17,70 05/07/2022 1 1 17,80 2 571 10 277,80 06/07/2022 1 1 18,00 3 1 331 24 319,00 07/07/2022 1 1 18,38 7 3 730 71 507,18 08/07/2022 1 1 19,30 1 1 19,30 11/07/2022 1 1 19,68 3 673 13 392,48 12/07/2022 2 77 1 520,29 1 1 20,05 13/07/2022 2 101 1 990,10 1 1 20,10 14/07/2022 4 1 063 20 741,80 1 1 19,80 15/07/2022 1 1 19,36 2 86 1 690,46 18/07/2022 0 0 0,00 1 740 14 474,40 19/07/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 20/07/2022 2 6 116,36 1 1 19,66 21/07/2022 1 1 19,46 2 721 14 131,46 22/07/2022 1 1 19,70 1 1 19,70 25/07/2022 2 2 39,14 1 1 19,60 26/07/2022 1 1 19,90 4 1 851 37 160,90 27/07/2022 1 1 20,30 2 661 13 418,30 28/07/2022 1 1 19,50 4 1 491 30 377,00 29/07/2022 1 1 20,40 1 1 20,40 01/08/2022 1 1 20,70 2 338 7 047,15 02/08/2022 1 1 20,90 2 321 6 772,90 03/08/2022 1 1 21,20 3 1 058 22 691,75 04/08/2022 1 1 21,60 3 530 11 646,50 05/08/2022 1 1 22,00 2 571 12 704,50 08/08/2022 1 1 22,30 1 1 22,30 09/08/2022 1 1 22,10 2 621 13 941,10 10/08/2022 6 2 686 58 786,20 1 1 22,20 11/08/2022 2 65 1 398,00 1 1 22,00 12/08/2022 2 234 5 019,35 1 1 21,50 15/08/2022 2 961 20 613,90 1 1 21,90 16/08/2022 3 1 281 27 259,50 1 1 21,50 17/08/2022 3 1 231 25 517,30 1 1 20,80 18/08/2022 1 1 20,80 5 2 211 46 560,30 19/08/2022 2 921 19 433,30 2 631 13 629,30 22/08/2022 1 1 21,25 2 2 42,50 23/08/2022 1 1 21,00 1 1 21,00 24/08/2022 2 160 3 344,50 2 8 171,20 25/08/2022 1 1 21,30 1 1 21,30 26/08/2022 1 1 21,00 1 1 21,00 29/08/2022 3 1 050 21 907,80 1 1 20,95 30/08/2022 2 871 17 943,00 1 1 21,00 31/08/2022 5 2 031 40 963,70 1 1 20,60 01/09/2022 3 651 12 947,90 1 1 20,40 02/09/2022 1 1 19,50 2 210 4 136,80 05/09/2022 2 206 3 996,40 1 1 19,40 06/09/2022 1 1 19,60 1 1 19,60 07/09/2022 2 151 2 935,70 1 1 19,70 08/09/2022 2 322 6 234,30 1 1 19,74 09/09/2022 1 1 19,60 2 568 11 132,80 12/09/2022 1 1 19,54 2 2 39,08 13/09/2022 1 1 19,42 1 1 19,42 14/09/2022 2 351 6 753,58 1 1 19,58 15/09/2022 1 1 19,10 1 1 19,10 16/09/2022 2 220 4 136,10 1 1 18,90 19/09/2022 2 351 6 563,98 1 1 18,98 20/09/2022 3 651 11 735,10 1 1 18,10 21/09/2022 2 341 6 036,00 2 130 2 347,74 22/09/2022 3 761 13 268,68 1 1 17,48 23/09/2022 12 4 352 68 780,06 4 2 291 36 779,68 26/09/2022 5 966 15 163,40 1 1 15,80 27/09/2022 2 491 7 522,16 1 1 15,36 28/09/2022 2 319 4 855,36 1 1 15,40 29/09/2022 3 516 7 842,10 1 1 15,40 30/09/2022 3 520 7 790,90 1 1 15,32 03/10/2022 4 992 14 338,24 1 1 14,58 04/10/2022 1 1 14,14 10 8 471 126 434,14 05/10/2022 1 1 16,14 6 3 472 56 589,50 06/10/2022 2 54 871,92 3 784 12 937,98 07/10/2022 1 1 16,24 5 2 018 33 460,66 10/10/2022 1 1 16,88 4 1 136 19 205,98 11/10/2022 1 1 16,98 2 57 975,70 12/10/2022 2 202 3 410,00 1 1 17,12 13/10/2022 2 2 33,68 1 1 16,84 14/10/2022 1 1 17,16 1 1 17,16 17/10/2022 2 2 34,08 2 581 10 109,04 18/10/2022 2 551 9 532,50 1 1 17,50 19/10/2022 2 541 9 251,22 1 1 17,22 20/10/2022 2 49 828,10 1 1 16,90 21/10/2022 1 1 17,10 1 1 17,10 24/10/2022 2 51 860,94 1 1 16,94 25/10/2022 1 1 17,10 1 1 17,10 26/10/2022 1 1 17,10 1 1 17,10 27/10/2022 1 1 17,00 1 1 17,00 28/10/2022 2 531 8 942,20 1 1 17,00 31/10/2022 2 521 8 721,54 1 1 16,74 01/11/2022 1 1 16,92 2 72 1 218,24 02/11/2022 4 1 551 25 619,72 1 1 16,92 03/11/2022 1 1 16,50 2 94 1 560,30 04/11/2022 1 1 16,50 1 1 16,50 07/11/2022 3 1 017 16 486,00 1 1 16,40 08/11/2022 1 1 16,38 2 681 11 154,78 09/11/2022 1 1 16,48 1 1 16,48 10/11/2022 1 1 16,30 1 1 16,30 11/11/2022 3 1 091 17 610,52 1 1 16,32 14/11/2022 2 2 32,12 2 17 278,78 15/11/2022 1 1 16,40 1 1 16,40 16/11/2022 2 2 32,48 1 1 16,30 17/11/2022 2 2 32,32 1 1 16,16 18/11/2022 1 1 16,38 1 1 16,38 21/11/2022 1 1 16,40 1 1 16,40 22/11/2022 2 535 8 613,60 1 1 16,20 23/11/2022 1 1 16,40 1 1 16,40 24/11/2022 1 1 16,30 3 1 641 27 149,70 25/11/2022 1 1 16,74 3 733 12 327,98 28/11/2022 1 1 17,10 2 228 3 898,80 29/11/2022 1 1 17,08 2 17 290,36 30/11/2022 1 1 17,04 1 1 17,04 01/12/2022 5 1 938 32 281,46 2 2 34,24 02/12/2022 3 1 057 17 412,62 2 2 33,72 05/12/2022 3 347 5 677,04 2 27 451,44 06/12/2022 2 232 3 772,36 1 1 16,30 07/12/2022 4 1 376 22 258,60 2 2 33,20 08/12/2022 6 2 450 38 653,68 1 1 16,00 09/12/2022 3 851 13 065,62 1 1 15,42 12/12/2022 1 1 15,30 1 1 15,30 13/12/2022 1 1 15,50 2 34 531,62 14/12/2022 1 1 15,74 1 1 15,74 15/12/2022 1 1 15,80 1 1 15,80 16/12/2022 1 1 15,58 1 1 15,58 19/12/2022 1 1 15,70 1 1 15,70 20/12/2022 4 1 293 20 095,14 1 1 15,62 21/12/2022 1 1 15,62 1 1 15,62 22/12/2022 1 1 15,50 3 1 343 21 112,50 23/12/2022 2 6 95,16 2 1 291 20 939,66 26/12/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2022 2 58 931,48 1 1 16,06 28/12/2022 3 1 021 16 186,60 1 1 16,20 29/12/2022 1 1 15,88 3 515 8 232,12 30/12/2022 1 1 16,16 2 461 7 523,36

