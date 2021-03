LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 16 euros sur Lumibird à la suite du rachat de l'activité Télémètres laser de défense de Saab. Selon le bureau d'études, cette opération est en ligne avec les ambitions de croissance du groupe, dévoilées lors de la présentation de son plan stratégique 2021-2023 et qui prévoit un doublement du chiffre d'affaires 2020 publié avec un mix de croissance organique, entre 8 et 10% par an, et de croissance externe.