LUMIBIRD : forte hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Lumibird s’établit à 33,8 millions d'euros au 31 mars 2021, en hausse de 66% sur un an. Par rapport au chiffre d’affaires 2020 pro-forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex, la variation annuelle est de +3,2% et +5% à taux de change constant. Le spécialiste des technologies laser a vu sa division Photonique ont progressé de 9% en publié comme en pro forma à 14,6 millions d'euros, alors que dans le Médical, l'activité a crû de 153% en publié mais a reculé de 1,1% en pro-format, à 19,2 millions d'euros.