LUMIBIRD : réaction favorable aux résultats 2020

Lumibird gagne 1,52% à 16,02 euros au lendemain de l’annonce de résultats 2020 marqués par la résistance de la rentabilité du spécialiste des lasers. La fraude aux moyens de paiement subie par Halo-Photonics a obéré son résultat net à hauteur de 3,2 millions d'euros, faisant tomber son résultat net 5,6 millions d'euros en 2020, contre 8,8 millions en 2019. Dans le même temps, l’excédent brut d’exploitation a progressé de 12,8% 23,7%, faisant ressortir une marge de 18,7%, en repli de 0,2 point.



" En dépit du contexte sanitaire, le groupe est ainsi parvenu à conserver sa rentabilité grâce aux premiers effets bénéfiques de l'intégration d'Ellex (synergies commerciales et de coûts) et à la baisse des charges externes variables dans le Médical pour 1,3 million d'euros liée à la pandémie ", explique LCM.



Ce dernier a relevé son objectif de cours à 18,50 euros, contre 16,50 euros auparavant, et confirmé sa recommandation d'Achat après avoir modifié les paramètres de marché associés à la valeur.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a reculé de 14,5% à 126,7 millions d'euros. Il est en retrait de 9,4% à périmètre constant.



Les capitaux propres sont passés de 124,9 millions à 163,7 millions d'euros, affectés à hauteur de 35,6 millions par l'augmentation de capital réalisée par le groupe en juin 2020. Compte tenu d'une trésorerie active de 80,3 millions d'euros au 31 décembre 2020 (versus 50,3 millions un an plus tôt), la dette financière nette en fin d'exercice s'établit à 8 millions d'euros, à comparer à -18,2 millions au 31 décembre 2019.



S'agissant de ses perspectives, le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, organique et externe, pour doubler son chiffre d'affaires actuel à horizon 2023. L'objectif de croissance organique est de 8 à 10% en moyenne sur les trois prochaines années. En termes de rentabilité, la marge d'EBE devrait être comprise entre 20 et 25% à partir de 2021.



Au regard de la bonne dynamique de l'activité et de l'amélioration attendue de la profitabilité du groupe, LCM reste confiant quant à l'atteinte des objectifs que Lumibird s'est fixé dans son plan stratégique 2021-2023.