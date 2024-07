Lumibird : confirme ses objectifs malgré le recul du chiffre d'affaires au 1er semestre

Lumibird annonce un chiffre d'affaires consolidé à 98,0 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 1% en données publiées et de 2% à taux de change constants et en recul de 2% à taux de change et périmètre constants. Le spécialiste du laser souligne que cette évolution se compare à un 1er semestre 2023 particulièrement dynamique, en progression de 16% en données publiées et de 17% à taux et périmètre constants. Lumibird "dispose d’un carnet de commande solide qui doit encore se renforcer avec la formalisation de nouveaux contrats pluriannuels, notamment dans la Défense".



Le groupe confirme l'objectif d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires supérieur à 8% d'ici 2026 et d'une marge d'Ebitda augmentant d'au moins 500 points de base par rapport à 2023 à la même échéance. Il attend en 2024 une amélioration de sa rentabilité par rapport aux 17% de marge d'Ebitda sur chiffre d'affaire atteints pour l'année 2023.