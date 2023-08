Lumibird : finalise l'acquisition de Convergent Photonics

Le groupe Lumibird, spécialiste des technologies laser, a finalisé l'accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l'acquisition de sa filiale Convergent Photonics et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Boston, USA). Cette acquisition apporte à Lumibird des solutions innovantes et de l'autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance tout en lui ouvrant de nouveaux marchés.



Cette acquisition présente "un double intérêt stratégique" pour Lumibird, d'une part en renforçant son autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et d'autre part, en ouvrant de nouveaux segments de marché.



Elle complète également avec l'arrivée du semi-conducteur, les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés.



Elle permet à Lumibird de devenir indépendant à terme sur la fourniture de composants critiques et lui confère des capacités d'innovation accrues à l'échelle des matériaux et des composants, tout en internalisant les marges de composants onéreux.



Lumibird, qui publiera par ailleurs ses résultats semestriels le 26 septembre, a financé son acquisition par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants.