Lumibird : marge d'EBE améliorée en 2021

Lumibird, spécialiste des technologies laser, publie un résultat net de 13,9 millions d'euros au titre de l'année 2021, contre 4,4 millions proforma en 2020, ainsi qu'une marge d'excédent brut d'exploitation (EBE) en amélioration de 2,3 points à 20,1%.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 162,5 millions d'euros, en hausse annuelle de 28% en données publiées et 11% en proforma, une croissance quasiment aussi forte sur ses deux divisions, photonique et médical.



Le groupe réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires publié 2023 supérieur à 250 millions d'euros, sous l'effet de la croissance organique et externe, et affiche un objectif de taux de marge d'EBE courant 'continuant de croître à l'intérieur d'une fourchette de 20 à 25%'.



