''Lumibird: Nos objectifs 2023 sont très réalistes''

Source : présentation société du 25 janvier 2021

Marc Le Flohic, l’année 2020 a été marquée par la poursuite des levées de fonds et des acquisitions, en particulier dans le médical avec la société australienne Ellex, intégrée dans les comptes au 30 juin dernier. Quel est le premier bilan de ces acquisitions ?

"Lumibird a un long historique d’intégrations réussies et qui n’est pas terminé, d’où ces levées de fonds pour se tenir prêt alors que la crise sanitaire offre de nouvelles opportunités sur tous les secteurs sur lesquels nous sommes positionnés. Ellex est effectivement une acquisition majeure que nous avons initiée avant la crise sanitaire. Malgré l’éloignement géographique, nous parvenons à mettre en œuvre le plan d’intégration initial car nous connaissions bien cette société et nous savions clairement ce que nous voulions faire avant de sauter le pas. Cela a commencé par la mise en place des synergies marketing et commerciales grâce à des gammes de produits complémentaires et des équipes commerciales rapidement réorganisées, notamment aux Etats-Unis. Au niveau de la R&D, nous avons regroupé les équipes et redistribué les projets tout en en lançant de nouveaux. Sur les fonctions support, nous avons fait l’essentiel afin de dégager des économies dès 2021. Nous poursuivons l’optimisation de nos indicateurs opérationnels par un travail renforcé sur les achats.

Dans cette phase d’intégration marquée par la pandémie et les élections américaines aux Etats-Unis qui ont provoqué des réductions budgétaires en toute fin d’année, nous pouvons être très satisfaits d’avoir limité l’érosion du CA d’Ellex de 2 à 3% en organique, à 39,4M€ tout en améliorant la marge. Autre acquisition conséquente réussie : Halo Photonics, qui avait réalisé quand nous l’avions acquise en 2019 un CA de 3,4M€ et qui a permis à notre pôle de Lidar à destination de l’éolien de passer de 0,6 à près de 6M€ de CA en 2020.

Nous sommes globalement très satisfaits de ces acquisitions de Lumibird et elles nous confortent dans notre stratégie de croissance à la fois interne et externe."

Croissance prévisionnelle, pré-Covid, des marchés du laser. (Source : présentation société du 25/1/21)

Comment expliquez-vous la décroissance organique de Lumibird de 10% cette année alors que la société a connu une croissance organique annuelle de 16% depuis 2017 ?

"L’effet Covid a été important, surtout au 1er semestre, par exemple sur le médical avec des annulations de salons (impact 3,2 M€) ou le scientifique puisque des laboratoires ont fermé. Ce n’est qu’au 4e trimestre que nous avons pu retrouver de la croissance organique, à +2.1%, pour réaliser 48,2 M€ de CA sur le trimestre, un record pour Lumibird. Sur l’activité Défense/Spatial, l'impact de la décroissance programmée du contrat Laser Mégajoules se chiffre à 5,5 M€. Enfin, sur les LIDAR destinés aux véhicules autonomes (ADAS), le décollage du marché a pris du retard. Au final, nous commençons l’année 2021 sur une base solide et très porteuse de 146 M€ de CA proforma sur des segments de marché très porteurs."

Vous avez annoncé viser un doublement du CA dans les 3 ans (horizon 2023). Comment comptez-vous faire ?

"Ce doublement s’entend sur la base des 127 M€ publiés en 2020, ce qui doit nous porter au-delà des 250 M€ de CA fin 2023. Sur des marchés très dynamiques au sein d’un marché global du laser attendu en croissance annuelle de l’ordre de 10%, nous pensons être tout à fait capables de croitre à un rythme organique de 8 à 10% par an. Viendront s’ajouter des acquisitions, sur nos trois marchés stratégiques (Medical, Défense/Spatial et Lidar), afin notamment de renforcer nos savoir-faire technologiques et nos parts de marchés. Nous avons aujourd’hui les moyens humains et financiers de réaliser des acquisitions de cibles majeures réalisant plusieurs dizaines de millions d’euros de CA, ainsi que de petites acquisitions ciblées pour élargir notre marché et ajouter des briques technologiques, dans le Lidar par exemple."

Le positionnement de Lumibird sur les capteurs pour véhicules autonomes a suscité beaucoup d’espoirs, quelque peu déçus à date. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

"Sur le marché du véhicule autonome, nous fabriquons le cœur optique du système, la source laser. Le marché met à la fois plus de temps que prévu à décoller. Nos clients sont des start-ups très bien financées, qui fabriquent des lidars complets, mais également des GAFA ou encore des équipementiers automobiles. Nous gardons le leadership technologique sur la source laser et travaillons sur la nouvelle génération de lidars offrant une autonomie de niveau 4 et 5 en collaboration étroite avec nos clients. Notre programme laser low-cost engagé depuis 12 mois, avec une division par 10 des coûts de production grâce à une production automatisée, est très bien positionné. Nous sommes récemment entrés dans la phase de production de préséries de plusieurs centaines de lasers, avec des appels d’offres importants attendus à partir de fin 2021/ début 2022."

Source : présentation société du 25/1/21 Concernant la rentabilité, vous indiquez viser 20 à 25% d’EBE. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? "Ce niveau de marge a été atteint dans le passé par la société et il s’agit d’activer des leviers classiques pour nous : performance sur les achats, avec une nouvelle organisation de ce poste, excellence de la supply-chain, efficacité des fonctions support en poussant l’intégration des acquisitions, et intégration verticale de la chaîne de production. Nous devrions rapidement atteindre le bas de la fourchette d’EBE annoncé pour ensuite progresser vers le haut de la fourchette. Le timing est d’autant plus imprévisible que nous allons réaliser des acquisitions qui peuvent diluer nos marges au moment de l’acquisition, mais que nous saurons améliorer par le jeu des synergies. Lumibird a toujours recherché une croissance rentable. Notre modèle est fait pour optimiser la marge opérationnelle."