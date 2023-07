Lumiera Health Inc. est une entreprise canadienne de produits de santé naturels. La société se concentre sur la vente de produits naturels ainsi que sur le développement et la commercialisation de produits à base de plantes pour les soins de santé humaine. La Compagnie opère également comme entreprise de développement de produits, de marketing et de vente de produits naturels. Les produits et marques de la société comprennent Holizen, la crème antidouleur Awaye et Bazzzics. L'entreprise fournit également des solutions pour les douleurs chroniques et les inflammations. L'entreprise aide également les gens à améliorer leur santé en leur fournissant des produits. La filiale de la société est Holizen Laboratory Inc.

Secteur Produits pharmaceutiques