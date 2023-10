Luminar Technologies Inc. est un développeur de technologies de capteurs avancées pour l'industrie des véhicules autonomes. La société opère à travers deux secteurs d'activité, Autonomy Solutions et Component Sales. Le segment Autonomy Solutions fabrique et distribue des capteurs lidar commerciaux qui mesurent la distance à l'aide de la lumière laser pour générer une carte tridimensionnelle (3D) précise pour les applications de mobilité automobile. Le segment Component Sales s'occupe du développement de capteurs ultra-sensibles à base de pixels. Il conçoit, teste et fournit également des services de conseil pour les circuits intégrés non standard qui sont essentiels pour que les systèmes répondent aux exigences des clients. La société dispose d'installations de recherche et de fabrication situées à Palo Alto, en Californie, et à Orlando, en Floride.