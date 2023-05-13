* ACQUISITION DE FORBES PAR AUSTIN RUSSELL
* INTEGRATED WHALE MEDIA INVESTMENTS - RUSSELL DÉTIENDRA 82% DES PARTS DE FORBES
* INTEGRATED WHALE MEDIA - A CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS FORBES DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION ÉVALUANT LA CO À PRÈS DE 800 MILLIONS DE DOLLARS
* INTEGRATED WHALE MEDIA - TOUS LES CAPITAUX POUR L'ACQUISITION ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT ENGAGÉS ET SONT INDÉPENDANTS DE LA PARTICIPATION DE RUSSELL DANS LUMINAR
* INTEGRATED WHALE MEDIA - RUSSELL NE SERA PAS IMPLIQUÉ DANS LES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES DE FORBES.
* INTEGRATED WHALE MEDIA INVESTMENTS - DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, LA PART RESTANTE DE FORBES DÉTENUE PAR LA FAMILLE FORBES SERA ACQUISE PAR LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE.