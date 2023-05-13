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LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.

(LAZR)
  Rapport
Temps Différé Nasdaq  -  22:00:00 12/05/2023
5.530 USD   -2.81%
02:30Acquisition de Forbes par Austin Russell
ZR
00:17Le PDG de Luminar Tech acquiert une participation majoritaire dans Forbes - WSJ
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10/05Luminar Technologies, Inc. : Rosenblatt Securities est neutre sur le titre
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Acquisition de Forbes par Austin Russell

13/05/2023 | 02:30
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* ACQUISITION DE FORBES PAR AUSTIN RUSSELL

* INTEGRATED WHALE MEDIA INVESTMENTS - RUSSELL DÉTIENDRA 82% DES PARTS DE FORBES

* INTEGRATED WHALE MEDIA - A CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS FORBES DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION ÉVALUANT LA CO À PRÈS DE 800 MILLIONS DE DOLLARS

* INTEGRATED WHALE MEDIA - TOUS LES CAPITAUX POUR L'ACQUISITION ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT ENGAGÉS ET SONT INDÉPENDANTS DE LA PARTICIPATION DE RUSSELL DANS LUMINAR

* INTEGRATED WHALE MEDIA - RUSSELL NE SERA PAS IMPLIQUÉ DANS LES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES DE FORBES.

* INTEGRATED WHALE MEDIA INVESTMENTS - DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, LA PART RESTANTE DE FORBES DÉTENUE PAR LA FAMILLE FORBES SERA ACQUISE PAR LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE.


© Zonebourse avec Reuters 2023
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Données financières
CA 2023 86,3 M - 79,5 M
Résultat net 2023 -504 M - -464 M
Dette nette 2023 307 M - 283 M
PER 2023 -4,27x
Rendement 2023 6,03%
Capitalisation 2 107 M 2 107 M 1 941 M
VE / CA 2023 28,0x
VE / CA 2024 9,67x
Nbr Employés 600
Flottant 57,5%
Graphique LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.
Durée : Période :
Luminar Technologies, Inc. : Graphique analyse technique Luminar Technologies, Inc. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 5,53 $
Objectif de cours Moyen 12,38 $
Ecart / Objectif Moyen 124%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Austin Russell Chairman, President & Chief Executive Officer
Thomas J. Fennimore Chief Financial Officer
Sardar Gautham Vice President-Business Operations & Alignment
Alec E. Gores Independent Director
Matthew J. Simoncini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.11.72%2 168
DENSO CORPORATION24.28%45 262
APTIV PLC1.25%25 506
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD12.22%15 725
MAGNA INTERNATIONAL INC.-5.48%15 252
WEICHAI POWER CO., LTD.20.80%15 224
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