Le GCC de Liverpool et l'organisation Community Pharmacy Liverpool lancent le service FebriDx® dans plus de 100 pharmacies locales

Le groupe de commissionnement clinique (GCC) de Liverpool et l’organisation Community Pharmacy Liverpool ont lancé aujourd’hui un nouveau service clinique qui permettra à plus de 100 pharmacies de proposer un test au plus près du patient, pour différencier en 10 minutes une infection respiratoire bactérienne ou virale.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220111006165/fr/

Now available at 100+ pharmacies across Liverpool, the FebriDx point-of-care test detects and differentiates bacterial v. viral respiratory infections in 10 minutes. The FebriDx test will be used for patients with an acute cough at pharmacies under a new minor ailments service known as Pharmacy First, to enable rapid diagnoses and appropriate antibiotic prescribing – without the need for a GP appointment first. (Photo: Business Wire)