Luna Innovations Incorporated fournit une technologie optique avancée. La société fournit des produits de test à base de fibres optiques pour l'industrie des télécommunications et des systèmes de détection distribués à base de fibres optiques pour une multitude d'industries. Elle opère par le biais du segment Lightwave, qui comprend ses solutions de test, de mesure et de détection à base de fibres optiques. Son segment Lightwave développe, fabrique et commercialise des technologies de mesure optique, y compris des tests de détection et de communication et des contrôles photoniques. La détection comprend des solutions de détection à fibre optique distribuée à courte, moyenne et longue portée, ainsi que des produits de mesure térahertz (THz). Le test des communications et le contrôle photonique comprennent des équipements de test pour les appareils et les réseaux de communication, ainsi que des composants laser et photoniques spécialisés. Le segment "ondes lumineuses" effectue également de la recherche appliquée, principalement dans les domaines de la détection optique et des technologies THz. Il vend et commercialise ses instruments THz principalement à des équipementiers.

Secteur Machines et équipements industriels