Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. et H. Lundbeck A/S annoncent l'acceptation par la FDA et l'examen prioritaire de la sNDA pour le Brexpiprazole pour le traitement de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer㝂s

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) et H. Lundbeck A/S (Lundbeck) ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déterminé que la demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour le brexpiprazole pour le traitement de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer (AAD) est suffisamment complète pour permettre une révision substantielle. La FDA a attribué à la demande un examen prioritaire et une date d'action cible en vertu de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) du 10 mai 2023. La FDA a également indiqué qu'elle prévoit actuellement de tenir une réunion du comité consultatif sur les médicaments psychopharmacologiques pour discuter de la demande.

La demande de sNDA comprend les données de deux études cliniques positives de phase III qui ont examiné le traitement du brexpiprazole chez les patients atteints de DAA. L'étude 331-12-283 a démontré que le brexpiprazole à 2 mg/jour était statistiquement supérieur au placebo pour le critère principal de changement moyen du score total de l'inventaire d'agitation de Cohen-Mansfield (CMAI) du début à la semaine 12 (p < 0,05). Dans l'étude 331-14-213, le traitement par brexpiprazole 2 et 3 mg/jour a montré une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo pour le critère primaire d'efficacité, le changement moyen du score total du CMAI du début à la semaine 12 (p < 0,05).

Les symptômes neuropsychiatriques (SNP) de la démence d'Alzheimer, tels que l'agitation, sont associés à de mauvais résultats pour les aidants, notamment une qualité de vie réduite et une santé plus fragile.1-4 L'agitation est un symptôme neuropsychiatrique commun de la démence d'Alzheimer. Elle est signalée chez environ 45 % des patients atteints de démence d'Alzheimer et a un impact important sur la qualité de vie des patients, des membres de la famille et des aidants.5-6 L'agitation couvre un large groupe de comportements survenant chez les patients atteints de démence d'Alzheimer, et elle est une manifestation excessive/inappropriée d'émotions et de comportements humains onormaux. Parmi ces comportements, citons les pas, les gestes, les injures, les cris, les bousculades et les coups.7 Les symptômes d'agitation sont également un facteur prédictif constant de l'admission en maison de retraite des patients atteints de démence.

Le brexpiprazole a été approuvé aux États-Unis le 10 juillet 2015 comme traitement d'appoint aux antidépresseurs chez les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs et comme traitement de la schizophrénie chez les adultes. Le brexpiprazole a également été approuvé en 2017 par Santé Canada et par l'EMA en Europe en 2018 pour le traitement de la schizophrénie. Le brexpiprazole a été découvert par Otsuka et est codéveloppé par Otsuka et Lundbeck.

Le mécanisme d'action du brexpiprazole est inconnu, cependant l'efficacité du brexpiprazole peut être médiée par une combinaison d'une activité agoniste partielle sur les récepteurs de la sérotonine 5-HT1A et de la dopamine D2 et d'un antagonisme sur les récepteurs alpha1B/2C de la noradrénaline et sur les récepteurs de la sérotonine 5-HT2A. De plus, le brexpiprazole exerce une activité antagoniste sur les récepteurs alpha 1a, 1b, 1d et 2c de la noradrénaline et une activité agoniste partielle sur les récepteurs de la sérotonine 5-HT1A et de la dopamine D2, le tout à des puissances pharmacologiquement pertinentes.