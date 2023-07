LUNDIN GOLD INC. : BMO Capital optimiste sur le dossier

Lundin Gold Inc. est une société minière basée au Canada. La société possède environ 27 concessions de minéraux métalliques et trois concessions de matériaux de construction couvrant une superficie d'environ 64 270 hectares dans le sud-est de l'Équateur, y compris la mine d'or Fruta del Norte (Fruta del Norte). La société, par le biais de ses filiales, se concentre sur son exploitation aurifère Fruta del Norte et sur le développement de son portefeuille de concessions minières en Équateur. Fruta del Norte est une mine souterraine, produisant du concentré d'or et du dore. Fruta del Norte se compose de sept concessions couvrant une superficie d'environ 5 566 hectares et est située à environ 140 kilomètres (km) à l'est-nord-est de la ville de Loja. La minéralogie de Fruta del Norte se compose de quartz calcédonien à cristallin, de carbonates de manganèse, de calcite, d'adulaire, de barytine, de marcassite et de pyrite, ainsi que de sphalérite, de galène, de chalcopyrite subordonnées, de traces de tétraédrite et de sulfosels d'argent.

Secteur Or