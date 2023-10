Lundin Gold Inc. a publié ses résultats de production pour le troisième trimestre 2023. Pour le trimestre, la société a déclaré avoir traité 416 072 tonnes de minerai contre 379 258 tonnes il y a un an. Débit moyen (tonnes par jour) 4 523 contre 4 122 il y a un an.

Une teneur moyenne à l'entrée de l'usine (grammes par tonne) de 9,7 contre 11,0 il y a un an. Taux de récupération moyen de 86,5 % contre 90,3 % il y a un an. La production d'onces d'or a été de 112 212 onces contre 121 635 onces il y a un an.

La production de concentré a été de 71 902 onces contre 81 607 onces il y a un an. La production de doré a été de 40 310 onces contre 40 028 onces il y a un an.