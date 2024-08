Lundin Gold Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois se terminant le 30 juin 2024

Lundin Gold Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 301,43 millions USD, contre 243,93 millions USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 119,29 millions USD, contre 63,15 millions USD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,5 USD, contre 0,27 USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 0,49 USD contre 0,26 USD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 528,17 millions d'USD, contre 500,66 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 161,19 millions d'USD, contre 114,61 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,68 USD, contre 0,48 USD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,67 USD, contre 0,48 USD l'année précédente.