Le conseil d'administration de Lundin Mining Corporation a annoncé la composition des comités du conseil et de chaque président de comité comme suit : Comité d'audit : Dale C. Peniuk (président), C. Ashley Heppenstall et Juliana L. Lam. Comité de gouvernance d'entreprise et de nomination : Dale C. Peniuk (président) ; C. Ashley Heppenstall et Juliana L. Lam. Commission des ressources humaines et des rémunérations : Donald K. Charter (président) ; C. Ashley Heppenstall et Dale C. Peniuk.

Commission de la sécurité, de la durabilité et de la technique : Natasha N.D. Vaz (présidente) ; Donald K. Charter ; Adam I. Lundin et Maria Olivia Recart.