Lundin Mining Corporation a annoncé la nomination de Cara Allaway au poste de vice-présidente des finances, de Steve Little au poste de vice-président de la technologie et de l'innovation, de Tim Walmsley au poste de vice-président de l'exploration et de Stephen Williams au poste de vice-président des relations avec les investisseurs. Mme Allaway a rejoint l'équipe de direction de Lundin Mining en tant que vice-présidente des finances. Auparavant, Cara était vice-présidente des finances chez Eldorado Gold, où elle était chargée de superviser la comptabilité, les rapports financiers et les fonctions de planification et d'analyse.

Avant Eldorado Gold, elle a occupé des fonctions similaires chez Nevsun Resources Ltd. et Dominion Diamond Mines, et a passé 12 ans chez PwC dans les groupes d'assurance à Halifax et à Toronto, et dans le groupe des marchés financiers en Russie. Cara est comptable professionnelle agréée et titulaire d'une licence en chimie de l'université Mount Allison et d'une maîtrise en gestion et comptabilité professionnelle de l'université de Toronto. M. Little a rejoint l'équipe de direction de Lundin Mining en tant que vice-président de la technologie et de l'innovation.

Il possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du leadership technologique au sein d'industries à forte intensité d'actifs, telles que la production d'énergie et la fabrication lourde, ainsi que la haute technologie. Avant de rejoindre Lundin Mining, il était dernièrement vice-président des solutions technologiques pour les chantiers navals Seaspan et Seaspan Marine Transportation. Ingénieur professionnel agréé, M. Little est titulaire d'une licence en ingénierie (électricité) du Collège militaire royal du Canada et d'un MBA de l'université Queen's.

M. Walmsley est vice-président de l'exploration pour Lundin Mining et possède plus de 30 ans d'expérience internationale à tous les stades de l'exploration minière. Avant d'occuper le poste de vice-président, il était directeur principal de l'exploration. Timothy a rejoint Lundin Mining en tant que directeur de l'exploration au Chili en 2013.

Avant de rejoindre Lundin Mining, Timothy a occupé des postes techniques de plus en plus importants chez Xstrata plc, Falconbridge Limited et Noranda Inc, d'abord au Canada, puis principalement au Chili. Au cours de sa carrière, M. Walmsley a été responsable de divers aspects de l'exploration et du développement de nouvelles activités dans une grande partie de l'Amérique du Nord et du Sud et a contribué à la découverte de nombreux gisements minéraux. Timothy est titulaire d'une licence en sciences appliquées (avec mention) en ingénierie géologique de l'université Queen's au Canada.

M. Williams a rejoint l'équipe de direction de Lundin Mining en tant que vice-président des relations avec les investisseurs. Stephen vient de Bluestone Resources, où il était vice-président du développement de l'entreprise et des relations avec les investisseurs. Auparavant, il était membre de l'équipe de financement des métaux et des mines de Canaccord Genuity Corp, où il fournissait des conseils stratégiques aux clients sur les acquisitions, les fusions et les financements par actions.

Stephen est ingénieur de formation et a travaillé pour Freeport-McMoRan dans le domaine de l'exploitation et du développement des processus. Il est titulaire d'un B.A.Sc. en ingénierie métallurgique de l'université de Colombie-Britannique et d'un MBA de la W. P. Carey School of Business de l'université d'État de l'Arizona.