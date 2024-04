(Alliance News) - LungLife AI a fait état jeudi d'une perte réduite grâce à des coûts administratifs moindres, tout en saluant l'année 2023 comme une année de réalisations considérables.

Le développeur californien de solutions de diagnostic clinique pour la détection précoce du cancer du poumon a déclaré que la perte avant impôt avait diminué de 29% à 5,4 millions de dollars en 2023, contre 7,6 millions de dollars en 2022.

Les dépenses administratives ont diminué de 24 %, passant de 6,9 millions USD à 5,2 millions USD.

Les recettes ont augmenté de 92 %, passant de 24 000 USD à 46 000 USD, tandis que les revenus financiers ont bondi de 88 000 USD à 223 000 USD.

Le directeur général Paul Pagano a déclaré : "2023 a été une année de réalisations considérables, avec en point d'orgue la conclusion de notre étude de validation clinique multisite, qui était l'objectif principal de notre introduction en bourse. Une valeur prédictive positive de plus de 80 % dans les petits nodules indéterminés est significative. C'est dans ce domaine que les médecins indiquent constamment le plus grand besoin non satisfait et que les outils actuellement disponibles sont insuffisants".

En ce qui concerne l'avenir, le président Roy Davis a déclaré que le produit net de 2,3 millions d'USD provenant d'une levée de fonds en mars devrait permettre à la société de disposer d'un excédent de trésorerie jusqu'au début du mois d'avril de l'année prochaine.

Les actions de LungLife AI étaient en baisse de 0,2 % à 29,45 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

