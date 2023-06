LungLife célèbre la publication des résultats du test LungLB dans une revue spécialisée

LungLife AI Inc - développeur californien de solutions de diagnostic clinique conçues pour la détection précoce du cancer du poumon - publie les résultats de performance du test sanguin LungLB, issus d'une étude prospective multi-sites chez des patients présentant des nodules pulmonaires indéterminés.

L'étude a été réalisée en collaboration avec le MD Anderson Cancer Center de Houston, au Texas, et l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai de New York. Son objectif principal était de comparer le résultat du test LungLB avec un diagnostic de biopsie pulmonaire et d'évaluer les performances dans une cohorte de patients pour lesquels les outils d'évaluation des nodules couramment utilisés n'étaient pas informatifs.

Paul Pagano, président-directeur général, déclare : "Nous avons été ravis de constater que les performances du test LungLB restaient bonnes chez les personnes n'ayant jamais fumé, car il est prouvé que l'incidence du cancer du poumon chez les personnes n'ayant jamais fumé est en augmentation, et il est important que les nouvelles technologies s'adressent à ce groupe en pleine expansion. En outre, le LungLB a été en mesure de détecter le cancer à ses premiers stades, qui peuvent être les plus difficiles à diagnostiquer pour les médecins et les plus bénéfiques pour les patients".

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

