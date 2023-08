Lupaka Gold Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés de ressources minérales. La société poursuit une demande d'arbitrage contre la République du Pérou. Ses nouveaux projets comprennent la mine Idol City, le projet Pine Creek et Red Mountain. La propriété Idol City contient une minéralisation aurifère épigénétique associée à deux zones de bréchification et d'altération hydrothermales au sein de volcaniques intermédiaires tertiaires. Le projet Pine Creek est situé dans l'est de l'Oregon avec deux concessions placériennes non brevetées sur une partie de la propriété et des concessions filoniennes non brevetées au cœur de la propriété. La propriété Red Mountain est située dans le sud de l'Oregon, près de la frontière du Nevada. Red Mountain est une zone cible pour les gisements de type sources chaudes. La société détient une participation de 100 % dans ces claims.

