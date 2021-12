Les actions indiennes chutent alors que le spread Omicron pèse sur le sentiment.

Données financières INR USD EUR CA 2022 166 Mrd 2 190 M 1 942 M Résultat net 2022 -3 437 M -45,3 M -40,2 M Dette nette 2022 23 497 M 310 M 275 M PER 2022 1 802x Rendement 2022 0,78% Capitalisation 402 Mrd 5 298 M 4 695 M VE / CA 2022 2,56x VE / CA 2023 2,28x Nbr Employés 18 573 Flottant 51,3% Graphique LUPIN LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LUPIN LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 34 Dernier Cours de Cloture 884,10 INR Objectif de cours Moyen 1 003,91 INR Ecart / Objectif Moyen 13,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Vinita D. Gupta Chief Executive Officer & Executive Director Ramesh Swaminathan Global CFO & Executive Director Manju Deshbandhu Gupta Non-Executive Chairman Alok Sonig CEO-US Generics, Head-Biosimilars, Global R&D Johnny Mikell President-Global Quality & Compliance Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LUPIN LIMITED -9.48% 5 300 JOHNSON & JOHNSON 5.15% 435 668 ROCHE HOLDING AG 22.01% 332 570 PFIZER, INC. 43.38% 296 247 NOVO NORDISK A/S 76.02% 260 568 ABBVIE INC. 17.10% 221 816