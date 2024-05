Lupin Limited figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques indiens. Les produits sont destinés au traitement de la tuberculose, du diabète, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, des infections, etc. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - conception et fabrication de formulations génériques et de marques ; - production de principes actifs pharmaceutiques. A fin mars 2022, le groupe dispose de 15 sites de production implantés en Inde (12), aux Etats-Unis, au Mexique et au Brésil. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (39,4%), Etats-Unis (34,1%) et autres (26,5%).

Secteur Produits pharmaceutiques