Luxempart S A : Ag extraordinary meeting 25 04 2022_1.pdf

LUXEMPART société anonyme siège social 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

R.C.S. Luxembourg B 27846

Les actionnaires de la société LUXEMPART (la « Société ») sont invités à participer à : l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra

le lundi 25 avril 2022 à 10 heures (heure de Luxembourg) au siège social de la Société

ORDRE DU JOUR

1. Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société concernant l'adoption du capital autorisé préparé conformément à l'article 420-26 (5) de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et octroi d'une autorisation au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant de quatre-vingt-dix millions euros (EUR 90.000.000) (incluant le capital social émis) avec ou sans la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Limitation de l'autorisation à une période expirant au plus tard cinq (5) ans à compter de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire accordant cette autorisation.

Autorisation au conseil d'administration d'émettre ces nouvelles actions avec la faculté de limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

2.

Approbation de la modification de l'article 29 des statuts pour incorporer les nouvelles modalités pour la tenue d'assemblées générales, introduites par la loi du 1er août 2019 portant modification de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, lequel article 29 aura désormais le libellé suivant :

« Pour chaque Assemblée Générale, le Conseil d'Administration peut permettre à tout Actionnaire de participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant de les identifier. Les Actionnaires participant à une assemblée par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant de les identifier, permettant à toute personne participant à cette assemblée de s'entendre mutuellement de manière continue, et permettant une participation effective de ces personnes à l'Assemblée Générale, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à la condition que ces moyens de communication soient mis à disposition au lieu de tenue de l'Assemblée Générale.

Pour chaque Assemblée Générale, le Conseil d'Administration peut également permettre à chaque Actionnaire de voter à une Assemblée Générale des Actionnaires par correspondance au moyen d'un formulaire de vote envoyé par lettre, courrier électronique, par télécopie oupar tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse mentionnée dans l'avis de convocation. Dans cette hypothèse, les Actionnaires peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote par correspondance distribués par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée Générale, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises à l'Assemblée Générale, ainsi que pour chaque proposition, trois cases autorisant l'actionnaire à voter en faveur, contre, ou à s'abstenir de voter en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, ne font pas apparaître (i) un vote en faveur, (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls en ce qui concerne cette résolution. La Société doit seulement prendre en compte les formulaires de vote reçus avant la tenue de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent.

Le Conseil d'Administration peut déterminer des conditions supplémentaires à remplir par les Actionnaires afin de pouvoir participer aux Assemblées Générales. »

3.

Approbation de la refonte et renumérotation des articles des statuts de la Société sans modification de l'objet social de la Société ;

4. Adoption de la langue anglaise pour les statuts de la Société et mise en place subséquente de statuts bilingues en langue anglaise suivie d'une traduction française avec prévalence de la langue anglaise en cas de discordance ; et

5. Divers.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION PAR LUXEMPART

Les propositions de résolutions émanant du Conseil d'administration, les documents destinés à être présentés lors de l'Assemblée générale ainsi que les formulaires d'avis de participation et de procuration peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet de LUXEMPART www.luxempart.lu ou obtenus sur demande auprès de la Société (courriel : agm@luxempart.lu,adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange).

N'hésitez pas à contacter la Société pour de plus amples informations à l'adresse suivante : agm@luxempart.lu.

NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DROITS DE VOTE

A la date de la présente convocation, il y a un total de 20.700.000 actions en émission et le nombre total des droits de vote s'élève à 18.525.265.

PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE

Obligation d'enregistrement préalable

Les droits d'un actionnaire de participer et d'exercer ses droits à l'Assemblée générale extraordinaire sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le 14ème jour qui précède cette Assemblée, à savoir le 11 avril 2022 à 24 heures (heure de Luxembourg) (la « Date d'Enregistrement »). Une personne qui n'est pas actionnaire à la Date d'Enregistrement ne peut ni participer ni voter à l'Assemblée générale.

Tout actionnaire souhaitant participer à l'Assemblée générale extraordinaire doit remettre à la Société par courrier postal ou électronique le formulaire d'avis de participation dûment complété et signé

ensemble avec les pièces jointes demandées (courriel : agm@luxempart.lu,adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange). Les avis de participation doivent être parvenus à la Société au plus tard à la Date d'Enregistrement.

Dans le cas d'actions détenues par une personne physique, l'actionnaire doit joindre à l'avis de participation une copie d'un document valide prouvant son identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité.

Dans le cas d'actions détenues par une personne morale, la ou les personnes physiques représentant cette entité qui souhaitent participer à l'Assemblée doivent joindre à l'avis de participation une copie d'un document valide prouvant leur identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité, ainsi la preuve de leur pouvoir de représentation au moyen d'un document en bonne et due forme comme une procuration générale ou spéciale ou un extrait de registre de commerce récent indiquant l'identité des représentants légaux de l'entité concernée.

Tout actionnaire au porteur doit joindre à l'avis de participation ou, à défaut, envoyer à la Société

Société par voie postale ou électronique une attestation délivrée par le dépositaire détenant les actions pour le compte de l'actionnaire, établissant sa qualité d'actionnaire et certifiant le nombre d'actions au porteur inscrites à son nom au 11 avril 2022 à 24 heures (heure de Luxembourg) (courriel : agm@luxempart.lu,adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange). Les attestations doivent être reçues par la Société au plus tard 5 jours avant l'Assemblée, soit au plus tard le 19 avril 2022.

Modalités de participation à l'Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée générale extraordinaire aura lieu en présentiel au siège social de la Société situé au 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange. Il n'est pas prévu de modalité de participation à l'Assemblée générale par voie électronique ni de modalité de vote à distance que ce soit par correspondance ou sous forme électronique.

Tout actionnaire préalablement enregistré peut participer et exercer ses droits en personne à l'Assemblée ou désigner par voie écrite toute personne comme son mandataire pour le représenter en personne et voter en son nom à l'Assemblée.

Dans la seconde hypothèse, l'actionnaire devra retourner à la Société par voie postale ou électronique le formulaire de procuration dûment complété et signé ensemble avec les pièces jointes demandées (courriel : agm@luxempart.lu,adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard 5 jours avant la date de l'Assemblée, soit le 19 avril 2022.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de LUXEMPART ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Les demandes visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et être adressées à la Société par voie postale ou électronique (courriel : agm@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard le 22ème jour qui précède la date de l'Assemblée, soit le 3 avril 2022. Elles doivent être accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'Assemblée générale et indiquer l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes. La Société publiera alorsun ordre du jour révisé au plus tard le 15ème jour qui précède la date de l'Assemblée, soit le 10 avril 2022.

QUESTIONS ECRITES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les actionnaires ont, dès la publication de cette convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des points portés à l'ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée.

Ces questions doivent être adressées à la Société par voie postale ou électronique (courriel : agm@luxempart.lu,adresse postale : LUXEMPART, attn. Mme Betty Kizimalé-Grant, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard 72 heures avant le jour de l'Assemblée générale ensemble avec une preuve d'identité ainsi que de la qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement.

Fait à Leudelange, le 25 mars 2022.

Pour le Conseil d'administration de LUXEMPART

__________________________

Le Président du Conseil d'administration