EssilorLuxottica: chiffre d'affaires en hausse et un peu meilleur qu'attendu

Paris (awp/afp) - Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica a publié jeudi un chiffre d'affaires en solide hausse au premier trimestre, faisant un peu mieux que prévu par les analystes à la faveur de ventes dynamiques dans ses deux divisions et dans toutes ses régions.

Sur les trois premiers mois de 2023, le groupe né en 2018 de la fusion du français Essilor et de l'italien Luxottica a dégagé un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros contre 5,6 milliards sur la même période un an plus tôt, soit une progression de 9,7%.

Ce faisant, le groupe tire parti - entre autres - de l'intégration dans ses rangs du néerlandais GrandVision, racheté en juillet 2021.

Ce chiffre d'affaires est légèrement meilleur qu'attendu par les analystes du consensus compilé par Bloomberg, qui tablaient, eux, sur un total de 5,94 milliards pour le premier trimestre cette année.

"Les régions en développement, Asie-Pacifique et Amérique latine, ont enregistré de meilleures performances que les marchés matures, Amérique du Nord et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique, NDLR), dont le premier trimestre 2022 constituait le meilleur trimestre de l'année", a souligné le groupe.

En outre, "toutes les principales catégories de produits, montures solaires/optiques, verres et lentilles de contact, sont sur un même rythme de croissance. Du point de vue des marques, les verres de marque les plus vendus, ainsi que ceux de Shamir, ont enregistré d'excellents résultats, tandis que le luxe est à nouveau la catégorie la plus performante du côté des montures", ajoute EssilorLuxottica.

Dans le détail, les ventes de verres et matériel optique - la division "direct to consumer" - ont crû de 10,5%, tandis que celles de la division commerce de gros - "professional solutions" - ont gonflé de 8,9%. Ces deux divisions ont ainsi engrangé l'une et l'autre un chiffre d'affaires d'un peu plus de trois milliards d'euros.

En ce qui concerne l'activité par région, l'Amérique du Nord, premier marché du groupe, a signé des ventes de presque 2,9 milliards d'euros, en hausse de 11,4%.

La région EMEA, deuxième marché, a, elle, vu son chiffre d'affaires bondir de 6,8% à quasiment 2,2 milliards d'euros.

L'Amérique latine a vu ses recettes augmenter de presque 16%, à 349 millions d'euros, tandis que la zone Asie-Pacifique a enregistré des ventes en progression de 9,4% à 750 millions.

