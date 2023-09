LuxUrban Hotels Inc. a annoncé que l'Hôtel 57 à New York, l'Hôtel Condor à Brooklyn et l'Hôtel Lafayette à la Nouvelle-Orléans ont été rebaptisés " The Hotel 57, Trademark Collection® by Wyndham ", " The Condor Hotel, Trademark Collection® by Wyndham " et " The Lafayette Hotel, Trademark Collection® by Wyndham ", respectivement.

respectivement. En incluant ces trois propriétés, la société a intégré six propriétés hôtelières LuxUrban à la marque et à la plateforme d'exploitation Wyndham. LuxUrban prévoit toujours qu'au moins 60% de ses hôtels rejoindront la plateforme Wyndham d'ici la fin du troisième trimestre 2023, le reste du portefeuille devant être ajouté d'ici la fin de cette année.

Le plus récent des hôtels Trademark Collection® by Wyndham Properties : L'hôtel 57 est situé dans un bâtiment historique du centre de Manhattan, à proximité des boutiques de la 5e avenue, de Central Park, de Times Square et du Rockefeller Center. Cet hôtel de charme de 216 chambres offre un hébergement tranquille, un décor de bon goût et un choix de chambres pour répondre à tous les besoins. De l'autre côté du pont, vous trouverez le Condor Hotel à Williamsburg, Brooklyn, un hôtel de charme de 35 chambres qui constitue une oasis haut de gamme pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers qui souhaitent explorer tout ce que Brooklyn a à offrir, notamment les musées, les parcs, les restaurants et les bars.

Le Lafayette est un hôtel historique de 60 chambres situé sur la ligne de tramway à la mode de St. Charles Avenue à la Nouvelle-Orléans, à quelques pas des attractions les plus populaires de la ville, notamment le quartier français, Bourbon Street et le Superdome. Situé à côté du seul espace vert du centre-ville de la Nouvelle-Orléans, le Lafayette est le mélange parfait de la commodité urbaine et de la beauté naturelle.

Ouverture prévue d'une nouvelle propriété : LuxUrban prévoit également d'ouvrir une nouvelle propriété dans le Flatiron District de Midtown Manhattan d'ici le 15 octobre 2023 par le biais d'un contrat de bail principal de 25 ans comprenant deux options d'extension de cinq ans. Cet hôtel de charme de 76 chambres, actuellement fermé, devrait rejoindre la plateforme Wyndham à l'occasion de sa réouverture prévue. Il offrira aux voyageurs d'affaires et de loisirs un pied-à-terre personnel à Manhattan, à quelques pas de quartiers emblématiques tels que Chelsea, Madison Square, Gramercy et Union Square.

Cette collaboration avec Wyndham offre à LuxUrban de nombreux avantages concurrentiels et opérationnels, y compris les meilleurs services de l'industrie et un soutien commercial, un profil élevé grâce à son affiliation avec la plus grande société de franchise hôtelière, et l'accès à plus de 100 millions de membres du programme de récompenses hôtelières Wyndham Rewards®. LuxUrban a également reçu des capitaux de Wyndham par le biais d'un capital-clé pour chacune de ces propriétés que la société va déployer pour aider à améliorer l'expérience client, augmenter la valeur de l'actif, et stimuler le RevPAR ainsi que la croissance et le fonds de roulement dans l'entreprise. La société prévoit que 2 146 unités hôtelières réparties sur 21 propriétés seront opérationnelles d'ici la fin du mois d'octobre 2023.