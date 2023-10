LuxUrban Hotels Inc. utilise un modèle d'affaires qui consiste à louer des hôtels entiers à long terme et à louer des chambres d'hôtel dans les propriétés qu'elle loue. Elle loue à des voyageurs d'affaires et de vacances par l'intermédiaire de son portail en ligne et de canaux de vente et de distribution tiers. La société gère un portefeuille de chambres d'hôtel à New York, Washington D.C., Miami Beach, la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Elle dispose d'environ 1 200 chambres d'hôtel à louer. Elle construit un portefeuille d'hôtels qui offrent un hébergement à court terme pour les clients à des taux de nuitée et d'occupation moyens. Elle cible les voyageurs d'affaires et les vacanciers sous sa marque grand public LuxUrban. Elle commercialise ses propriétés hôtelières par le biais de son portail de vente, ainsi que par plusieurs canaux d'agences de voyage en ligne (OTA) dans le monde entier.

