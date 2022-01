BC de Lucerne: des changements au sein de la direction

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) compte réorganiser quelque peu sa direction et ses divisions pour se renforcer notamment au niveau numérique. Leo Grüter, membre de la direction depuis 2010, va démissionner d'ici la fin de l'année et il sera remplacé par Beat Hodel qui reprend au 1er janvier 2023 le département en charge de la clientèle entreprises et banque privée.

M. Hodel dirigeait jusqu'ici les services liés aux marchés. A partir de l'année prochaine, il supervisera également le département informatique qui est actuellement sous la direction du chef des finances Marcel Hurschler. En échange, ce dernier récupère la gestion des actifs qui fait pour le moment partie des services liés aux marchés, indique mardi un communiqué.

La LUKB débutera par ailleurs dans les prochains mois le processus de recrutement d'un nouveau directeur pour les services liés aux marchés.

lk/jh