Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) est une banque basée en Suisse. La banque divise ses opérations en trois secteurs d'activité : Clientèle privée et commerciale, Clientèle d'entreprises et Banque privée/Institutionnelle/Commerce. Outre les clients privés, la Banque propose également des services aux petites entreprises, aux sociétés, aux fonds de pension, aux assurances, aux gestionnaires de patrimoine et aux banques. Pour les clients privés, elle propose des comptes bancaires, plusieurs produits d'investissement, des conseils en placement, des prêts, des cartes de crédit, la gestion de patrimoine et d'autres solutions de financement. Pour les clients professionnels, elle fournit une assistance en matière d'import-export, de financement du commerce, de services de création d'entreprise, de soutien aux fusions et acquisitions. La Banque opère à travers un réseau d'environ 20 agences en Suisse.

Secteur Banques