La BC de Lucerne brave la crise en 2020 et maintient son dividende

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a résisté l'année dernière à un environnement économique difficile, parvenant à augmenter recettes, afflux d'argent frais et résultat net. Les actionnaires bénéficieront d'un dividende stable.

Le résultat net des activités d'intérêt, principale source de revenus de l'établissement, a augmenté de 4,9% à 365,8 millions de francs suisses. Les autres domaines comme les commissions et services (+4,1%) et le négoce (+40,9%) ont également enregistré une performance en hausse l'année dernière, a détaillé l'établissement cantonal mardi dans un communiqué.

Alors que les charges ont aussi pris l'ascenseur, progressant de 4,1% à 251 millions de francs suisses principalement en raison d'une augmenter des effectifs, le résultat d'exploitation a progressé de 4,8% à 250,3 millions. Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 210,9 millions, en hausse de 2,9%.

La banque lucernoise a profité d'afflux d'argent nouveau de 1,3 milliard de francs suisses, après 603,2 millions en 2019, faisant gonfler ses avoirs sous gestion à 32,4 milliards.

Dans le cadre de l'aide aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus, la LUKB a accordé plus de 1700 crédits pour un total de 250 millions de francs suisses. Sur ce montant, 30 millions ont déjà été remboursés. La banque a par ailleurs mis à disposition 100 millions pour subvenir aux besoins en liquidités des PME, a souligné le directeur général Daniel Salzmann.

L'établissement a parallèlement quasiment doublé à 17,8 millions de francs suisses ses réserves financières pour risques de défaillance sur les crédits, même si son portefeuille de prêts se trouve "en très bon état", a souligné le patron.

Grâce à ces résultats, le LUKB va reverser à ses actionnaires un dividende de 12,50 francs suisses par action au titre de 2020, stable par rapport à la précédente rémunération.

Pour cette année, la direction s'attend à dégager un bénéfice net à peu près stable. Et sur la période allant jusqu'à 2025, elle vise un produit entre 1,025 et 1,1 milliard de francs suisses, un ratio coûts-revenus d'un maximum à 50% et un ratio de fonds propres d'au moins 11%.

al/