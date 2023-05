La Banque cantonale de Lucerne détaille son augmentation de capital

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a dévoilé lundi les détails de son augmentation de capital, avalisée en avril par ses actionnaires. Ces derniers avaient également approuvé un fractionnement d'actions dans un rapport de 1 à 5. L'opération doit rapporter un montant brut de 489 millions de francs suisses.

Les détenteurs de capitaux de la banque reçoivent un droit de souscription par action fractionnée. Six droits de souscription permettront d'acquérir, entre jeudi et le 25 mai, une nouvelle action nominative au prix de 69 francs suisses l'unité, a précisé l'établissement de Suisse centrale dans un communiqué.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, la LUKB veut émettre jusqu'à 7,1 millions de nominative d'une valeur unitaire de 3,70 francs suisses.

Le canton de Lucerne, en tant qu'actionnaire de référence, veut conserver sa participation actuelle de 61,5% dans l'entreprise et compte exercer pleinement ses droits de souscription. La politique de dividende vise un reversement de 2,50 francs suisses par nominative.

La LUKB a par ailleurs relevé ses objectifs financiers à l'horizon 2025 et vise désormais un bénéfice cumulé entre 2021 et 2025 entre 1,07 et 1,2 milliard de francs suisses, contre 1,03 à 1,1 milliard précédemment. Le ratio de fonds propres durs (CET1) doit quant à lui atteindre au moins 12%, contre 11% auparavant.

al/