La LUKB lève le montant prévu avec son augmentation de capital

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a annoncé vendredi avoir obtenu un montant brut d'environ 490 millions de francs suisses auprès des investisseurs, au terme de l'augmentation de capital lancée début mai. L'établissement cantonal a également confirmé le relèvement de ses objectifs financiers.

Quelque 99,85% des droits de souscription ont été exercés jusqu'à jeudi pour 7,0 millions de nouveaux titres. Les 10'723 nominatives qui n'ont pas été placées dans les délais ont été vendues sur le marché, a précisé la LUKB dans un communiqué. Avec un prix unitaire de 69 francs suisses par titre, l'établissement a levé 488,75 millions de francs suisses, soit le montant annoncé début mai.

Au terme de la transaction, le canton de Lucerne, en tant qu'actionnaire de référence, détient toujours une participation de 61,5% dans la banque.

La LUKB a par ailleurs confirmé ses nouveaux objectifs financiers. Elle vise désormais un bénéfice cumulé entre 2021 et 2025 entre 1,08 et 1,2 milliard de francs suisses, contre 1,03 à 1,1 milliard précédemment. Le ratio de fonds propres durs (CET1) doit quant à lui atteindre au moins 12%, contre 11% auparavant, et celui des fonds propres généraux 16-20% (précédemment: 14-18%).

