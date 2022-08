Recettes semestrielles en hausse et rentabilité stable pour la BC de Lucerne

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a accéléré dans toutes ses lignes de métier au premier semestre, mais face à des charges en hausse sa rentabilité est restée stable. La direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2022 et prévoit une augmentation de capital.

Le produit d'exploitation total de l'établissement cantonal a enflé de 1,5% sur un an à 289,3 millions de francs suisses, notamment grâce à une hausse de 2,7% du résultat net dans son coeur de métier, les opérations d'intérêt, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le résultat des activités de commission et de services a augmenté de 6,3% et celui des opérations de négoce de 7,9%.

Face à des charges en progression de 3,5% à 133,7 millions de francs suisses, notamment en raison d'effectifs plus importants, le résultat d'exploitation est resté quasiment stable (+0,4%) à 139,7 millions et le bénéfice net est demeuré inchangé à 110,9 millions.

Pour l'ensemble de l'exercice, le directeur général, Daniel Salzmann, a confirmé l'objectif de réaliser un bénéfice net "au niveau de l'année précédente", soit autour de 221,4 millions de francs suisses.

Le patron a par ailleurs indiqué être en bonne voie pour atteindre l'objectif d'un résultat cumulé entre 2021 et 2025 de 1,03 à 1,1 milliard de francs suisses. Après un an et demi, la LUKB a déjà engrangé 367,3 millions de bénéfices. Le rapport entre les coûts et les recettes se situe quant à lui à 44,9%, l'objectif visé étant 50%.

La LUKB prévoit par ailleurs l'année prochaine une augmentation de capital d'un maximum de 500 millions de francs suisses. L'actionnaire majoritaire, le canton de Lucerne, a déjà indiqué qu'il exercerait pleinement ses droits de souscription, détenant toujours au terme de l'opération une participation de 61,5% dans la banque, a précisé M. Salzmann.

al/vj