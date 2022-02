Résultats annuels en hausse pour la BC de Lucerne

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a bouclé 2021 sur des recettes et des résultats en hausse et anticipe une issue similaire pour l'exercice en cours. Les actionnaires se verront proposer une rémunération inchangée de 12,50 francs suisses par action.

"Les quatre composantes de revenus de notre banque se sont avérées nettement supérieures aux valeurs de l'année précédente", s'est félicité le directeur général (CEO) Daniel Salzmann, cité jeudi dans un communiqué.

Malgré la pression sur les marges induites par le contexte des taux, la LUKB est parvenue à progresser dans son coeur de métier à la faveur de la hausse des volumes. Le résultat net des opérations d'intérêts s'est ainsi enrobé de 1,7% à 372,1 millions de francs suisses.

Le produit des commissions et services a quant à lui bondi de 16,6% à 120,4 millions de francs suisses, alors que celui des activités de négoce et d'exercice de la juste valeur a enregistré une légère hausse (+2,7%) à 51,6 millions, grâce notamment aux revenus générés par l'émission et le négoce de produits structurés.

Au total, les produits d'exploitation ont crû de 9,5% au cours de l'exercice sous revue, à 581,3 millions de francs suisses, alors que les coûts ont enflé de 2,8% à 258,1 millions, débouchant sur un résultat opérationnel de 282,7 millions (+13,0%).

Le ratio coûts-revenus s'est maintenu en dessous des 50% visés, à 42,9%, ce qui fait de la LUKB "une des banques universelles les plus efficientes de Suisse". Le bénéfice net est ressorti à 221,4 millions de francs suisses, soit 5,0% de mieux qu'en 2020.

Au bilan, les prêts à la clientèle s'établissaient à 37,23 milliards de francs suisses au bouclement de l'exercice, en hausse de 6,5% sur un an, dont 32,70 milliards de créances hypothécaires (+5,6%). Les dépôts ont quant à eux crû de 12,7% à 28,55 milliards et les emprunts de 15,6% à 14 milliards.

Dans les activités de gestion de fortune, la masse sous gestion (AuM) a décollé de près de 14% et frôle désormais les 37 milliards de francs suisses. L'afflux net de capitaux frais a plus que doublé, à 2,73 milliards.

Fort de cette performance, l'établissement cantonal proposera à ses actionnaires un dividende inchangé de 12,50 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé. Pour l'année en cours, la direction s'est fixé pour objectif de maintenir son résultat au niveau de celui de 2021, une feuille de route qualifiée en conférence de presse de "très ambitieuse" par le CEO.

Problématique des taux négatifs

La question des taux négatifs est de plus en plus problématique, mais la banque préfère miser sur des solutions individuelles plutôt que de fixer des limites d'exemption, a pour sa part déclaré le directeur financier (CFO) Marcel Hurschler.

A fin 2021, des "accords de liquidités" avaient été conclus avec près de 2000 entreprises, deux fois plus qu'en 2020. Dans les faits 800 clients ont été ponctionnés, contre 500 l'année précédente.

La LUKB s'attend à voir cette année le nombre de clients concernés par de tels accords grimper jusqu'à 5000 à 10'000. Le CFO a cependant insisté sur le fait que même à plus long terme, 95% des clients seront exemptés.

Pour 2023, la LUKB projette une augmentation de capital plafonnée à 500 millions de francs suisses, afin de "poser les bases pour poursuivre avec succès le développement de notre modèle d'affaires", selon les propos du CEO. La direction espère ainsi être en mesure de relever ses objectifs stratégiques en matière de résultats à l'horizon 2025.

L'opération, qui devrait rester sans incidence sur la rémunération des actionnaires, sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale prévue en avril de l'année prochaine.

Les chiffres du jour n'ont apparemment pas démotivé les investisseurs. A 14h45, la nominative LUKB grappillait un peu plus de 0,2% à 414,50 francs suisses, dans de volumes toutefois fort modestes, alors que la moyenne du marché (SPI) cédait 0,49%.

buc/ck/rp