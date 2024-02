LVenture Group SpA est une société italienne active dans le secteur financier. Elle investit dans des entités ayant un potentiel de croissance dans le domaine de la technologie numérique et opère dans les segments du microfinancement et du financement d'amorçage. Le portefeuille de start-ups de la société comprend AppsBuilder, qui est un service de création d'applications mobiles, Le Cicogne, qui est une place de marché pour les services de baby-sitting, Moovenda, qui est une plateforme de livraison de nourriture, Brave Potions, qui s'adresse aux cabinets dentaires, laboratoires d'analyses, cliniques et cabinets médicaux, Filo, qui produit et distribue un dispositif de suivi basé sur la technologie Bluetooth, Whoosnap, qui est une application, ainsi que Codemotion, Nextwin, Voverc, Snapback, CoContest et Bulsara Advertising, entre autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds