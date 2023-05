LVenture vend la totalité de sa participation dans la startup Filo

(Alliance News) - LVenture Group Spa a annoncé vendredi la sortie de la startup Filo, acquise par Traveler Innovations Ltd, une entreprise globale parmi les leaders du marché des produits pour bébés, présente dans plus de 80 pays dans le monde.

Avec la vente de la totalité de la participation de LVenture Group dans Filo, la société réalise sa treizième sortie, confirmant le processus continu de valorisation et de maturation de son portefeuille, indique la note publiée.

Fondée en 2014 par Giorgio Sadolfo, Lapo Ceccherelli, Andrea Gattini et Stefania De Roberto, Filo a été accélérée la même année par LUISS EnLabs, le programme d'accélérateur de LVenture Group, et a levé plus de 3 millions d'euros auprès de co-investisseurs, dont LVenture Group lui-même, Pi Campus et Al.Pe Invest.

Depuis le lancement de Filo Tag, un tracker qui permet aux utilisateurs de retrouver des objets du quotidien tels que des clés ou des portefeuilles, la startup a développé sa technologie Bluetooth en créant Tata Pad, un dispositif antiperte qui détecte la présence d'enfants dans les sièges de voiture et alerte les parents ou les contacts d'urgence, devenant ainsi rapidement l'une des entreprises leaders du secteur.

L'action du groupe LVenture est en baisse de 0,9 %, à 0,33 EUR par action.

