Zest SpA, anciennement LVenture Group SpA, est une société italienne active dans le secteur financier. La société se concentre sur l'accélération des startups et l'acquisition d'actions dans des entités opérant principalement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La société gère 7 accélérateurs opérant dans des domaines technologiques tels que AI Cleantech, Fintech et Insurtech, IoT connectivity, PropTech, Traveltech et Digital. Son portefeuille de startups comprend notamment Insoore qui gère une plateforme qui rationalise le processus de gestion des sinistres pour les compagnies d'assurance et de gestion de flotte, Aptus AI qui travaille sur l'Intelligence Artificielle pour les réglementations lisibles par machine, Fitprime, BeSafe Group, Talent Garden, AWorld et Viceversa, entre autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds