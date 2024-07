LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial du luxe, a réalisé des ventes de 41,7 milliards d’euros au premier semestre 2024. Cette publication est légèrement décevante même si la société a tout de même résisté aux vents contraires sur le secteur dernièrement.

Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, la croissance organique se poursuit (+2%) et la croissance tout court fléchit un peu (-1%). L’Europe et les États-Unis affichent une progression à devises et périmètre comparables, tandis que le Japon enregistre une croissance à deux chiffres. Le reste de l’Asie bénéficie de la forte croissance des dépenses des clients chinois en Europe et au Japon. Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s’élève à 10,7 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle de 25,6 %, dépassant largement les niveaux pré-Covid. L’impact négatif des changes est élevé sur le semestre. Le résultat net part du Groupe atteint 7,3 milliards d’euros.

Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : "Les résultats du premier semestre témoignent de la remarquable résilience de LVMH grâce à la force de ses Maisons et à la réactivité de ses équipes dans un climat d’incertitudes économiques et géopolitiques. Nous maintenons nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux et sociaux. En cette année marquée par notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous sommes heureux de contribuer au rayonnement de la France dans le monde. Le Groupe aborde la seconde partie de l’année avec confiance, comptant sur l’agilité et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2024 son avance sur le marché mondial du luxe."

Le premier semestre 2024 a été marqué par :

La poursuite de la croissance organique des ventes.

Un impact de change négatif élevé, notamment sur la Mode et Maroquinerie.

Une progression de l’activité en Europe et aux États-Unis, et une croissance exceptionnelle au Japon liée aux achats des voyageurs chinois.

Une normalisation de la demande pour les Vins et Spiritueux.

Une bonne résistance de l’activité Mode et Maroquinerie, avec des marges opérationnelles exceptionnelles pour Louis Vuitton et Christian Dior.

Des avancées rapides dans les parfums et cosmétiques, et le succès continu des lignes emblématiques. - Une forte dynamique créative pour les Montres et Joaillerie, avec des investissements soutenus en communication et rénovation des boutiques.

Une performance exceptionnelle de Sephora, qui renforce son leadership mondial dans la distribution de produits de beauté.

Une forte hausse du cash flow disponible d’exploitation, dépassant les 3 milliards d’euros.

Le détail en segment

Vins et Spiritueux : Les ventes de Vins et Spiritueux ont baissé de 9 % en organique au premier semestre 2024, avec un résultat opérationnel courant en recul de 26 %. L’activité Champagne est en baisse dans un contexte de normalisation de la demande post-Covid mais reste en croissance par rapport à 2019. Le cognac Hennessy est pénalisé par une faible demande en Chine, tandis que les États-Unis connaissent un retour à la croissance en volume au second trimestre. Château d’Esclans poursuit son expansion internationale, et le domaine Minuty est consolidé pour la première fois.

Mode et Maroquinerie : Le secteur Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 1 % de ses ventes au premier semestre 2024, avec un résultat opérationnel courant en recul de 6 %. La marge opérationnelle reste historiquement élevée. Louis Vuitton et Christian Dior continuent de performer grâce à leurs stratégies de grande qualité et à des collections très désirables. D’autres marques comme Celine, Loewe, Fendi, Loro Piana et Rimowa montrent également une excellente dynamique.

Parfums et Cosmétiques : Les ventes de Parfums et Cosmétiques ont augmenté de 6 % en organique au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est stable. Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Benefit et Fenty Beauty affichent de solides performances grâce à des innovations et une distribution sélective.

Montres et Joaillerie : Les ventes de Montres et Joaillerie ont baissé de 3 % en organique au premier semestre 2024, avec un résultat opérationnel courant en recul de 19 %. Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, TAG Heuer et Hublot continuent d’innover et de renforcer leurs positions sur le marché.

Distribution sélective : La croissance organique des ventes dans la Distribution sélective est de 8 % au premier semestre 2024, avec un résultat opérationnel courant en hausse de 7 %. Sephora continue de gagner des parts de marché, tandis que DFS reste en dessous de son niveau d’activité pré-Covid. ### Perspectives 2024 Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, LVMH reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement de la désirabilité de ses marques.



Un acompte sur dividende de 5,50 euros sera mis en paiement le mercredi 4 décembre 2024.

Les actions LVMH sont attendues en baisse à l'ouverture du 24/07/2024.