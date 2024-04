Face aux défis sociétaux grandissants, LVMH sait qu'un engagement sans faille et une mobilisation de chacun sont indispensables. En 2023, notre Groupe a poursuivi ses efforts en matière de responsabilité sociale et environne- mentale, avec une participation active de nos collabora- teurs et partenaires. Notre objectif est précis : accélérer et activer les initiatives nécessaires pour atteindre nos objectifs sociaux d'ici à 2025 et nos objectifs environnementaux d'ici à 2026 et 2030.

L'année 2023 a permis des progrès sur les 4 piliers du programme d'action sociale du Groupe. Ainsi, LVMH a mis en œuvre avec détermination les engagements de sa Charte Santé et Sécurité, avec des résultats concrets, notamment la diminution de 8 % du taux de fréquence des accidents entre 2022 et 2023. Une attention particulière a aussi été portée à la santé mentale des collaborateurs, avec en point d'orgue une journée de sensibilisation dédiée. Les Métiers d'Excellence LVMH confirment leur dynamique de dévelop- pement ininterrompu, avec plus de 8 000 recrutements réa- lisés en 2023. Désormais, ils s'étendent en Italie, où la tournée

You and ME » a permis de les mettre en lumière auprès des jeunes ou des personnes en reconversion. Sur le volet

diversité­ et inclusion, le Groupe a œuvré au déploiement de sa politique. En particulier, la féminisation des postes clés se poursuit : 46 % d'entre eux sont désormais occupés par des femmes. De grands événements tels que Voices of Inclusion ont également permis de mettre en lumière les initiatives les plus fortes et inspirantes des Maisons en matière d'inclusion. Enfin, plus de 65 000 collaborateurs ont poursuivi leurs actions solidaires, au service des plus vulnérables, de la santé publique ou de l'éducation. Le Groupe a poursuivi son sou- tien envers LIVE - L'Institut des Vocations pour l'Emploi - en contribuant notamment à l'inauguration de son quatrième campus à Marseille en 2023.

Sur le plan environnemental, les objectifs à échéance 2023 du programme LIFE 360 ont été atteints. Cela s'est traduit par la mise en place de nouveaux services circulaires au sein des Maisons et par la création de LVMH Circularity, écosys- tème qui rassemble l'ensemble des savoir-faire du Groupe en matière de réemploi. Le Groupe a également créé