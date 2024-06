LVMH annonce l'acquisition de Swiza, propriétaire de L'Epée 1839, prestigieuse manufacture Suisse dédiée à la fabrication d'horloges haut de gamme, véritables objets d'art renfermant des mécanismes et grandes complications exceptionnels.

Cette acquisition d'un joyau de la haute-horlogerie est une nouvelle preuve de la volonté du Groupe LVMH de préserver et de faire grandir des savoir-faire historiques, afin de garantir leur transmission et leur développement.

Basée à Delémont, dans le Jura Suisse, L'Epée 1839 perpétue depuis 185 ans un savoir-faire horloger exceptionnel, au service de créations imaginées, développées et produites en interne. Désormais spécialisée dans les horloges, la manufacture est reconnue pour son expertise inégalée et sa vision créatrice unique d'alliance entre forme et fonction.

Chaque horloge constitue une réelle prouesse technique, intégrant de grandes complications horlogères, telles que des calendriers perpétuels, des tourbillons, aiguille rétrograde… Des réserves de marche allant jusqu'à 8 760 heures, soit une année pleine, peuvent également être proposées, en faisant une des signatures de la Maison, de même qu'un design et une esthétique incomparables, toujours associés à une touche poétique ou humoristique. Enfin, chaque élément mécanique ou de design est utilisé comme un ornement créatif dans lequel les codes de l'objet représenté s'entremêlent avec ceux de l'horlogerie.

À sa création par Auguste L'Epée au XIXème siècle, la société s'était initialement spécialisée dans la fabrication des composants horlogers et fut pionnière dans la production de boîtes à musique. Elle fit évoluer ensuite son activité vers le développement d'une offre horlogère pointue, d'abord en produisant des pendulettes de voyage très appréciées par les officiers, puis au cours du XXème siècle en créant des horloges d'exception. Autant d'évolutions qui permettent à la Maison de se distinguer par ses innovations techniques et technologiques.

Les créations de la Maison L'Epée 1839 sont rapidement devenues de véritables références et sont plébiscitées notamment par les chefs d'États, ministres et familles royales, pour qui ces objets d'art constituent un cadeau privilégié et patrimonial lors des visites officielles.

Plus récemment, L'Epée 1839 a réalisé des partenariats prestigieux et créatifs avec de nombreuses maisons de luxe ou d'horlogerie, afin d'imaginer des pièces exceptionnelles. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour avec des Maisons du Groupe LVMH, parmi lesquelles Tiffany, qui a présenté une pendulette reprenant la forme des premières voitures de Formule 1 des années 1950, lors de la réouverture de sa boutique historique de la 5ème Avenue à New York en 2023. La Maison Louis Vuitton a également fait appel au savoir-faire des artisans de l'Epée 1839 pour réaliser une montgolfière, emblème régulièrement utilisé par la Maison.

La manufacture rassemble aujourd'hui en son sein une large palette de métiers, d'artisans et de savoir-faire : plus de 80 designers, ingénieurs, horlogers, mécaniciens et collaborateurs travaillent aux côtés d'Arnaud Nicolas, CEO et Directeur créatif, et continueront d'apporter leurs compétences, leur savoir-faire et leur motivation pour l'ensemble des clients actuels et futurs.

« L'Epée 1839 est une marque d'objets d'Art mécaniques au savoir-faire inégalé et unique. Ses créations traversent les époques ; des pendulettes d'officier aux fusées en passant par les inspirations automobiles des années 1950, ses produits s'adressent à un public de passionnés de belle mécanique. L'Epée est également une manufacture de renom, avec une capacité de développement et de conception d'objets, et notamment la capacité unique d'interpréter les complications horlogères en trois dimensions. Ils fabriquent la majeure partie de leurs composants, ce qui leur octroie une forte capacité créative. L'Epée a initié de nombreux partenariats horlogers que nous maintiendrons et développerons avec Arnaud Nicolas et je me réjouis du potentiel de création encore inexploité qu'offrent les univers des différentes maisons du groupe LVMH associés à ce savoir-faire exceptionnel. », a déclaré Frédéric Arnault, Président-directeur général de la Division Montres de LVMH.