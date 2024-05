La France accueillera cette semaine des dirigeants du secteur technologique et des personnalités politiques, dont l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, le directeur industriel de l'UE Thierry Breton et l'ancien patron de Google Eric Schmidt, afin d'affirmer le rôle de Paris en tant que plaque tournante de l'intelligence artificielle.

La conférence "Viva Technology" placera les innovateurs français au centre de l'attention, alors que les participants aborderont des questions clés sur l'intelligence artificielle (IA), notamment son impact potentiel sur les prochaines élections et le changement climatique.

LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, basé à Paris, a également apporté son soutien à VivaTech en tant que partenaire fondateur de l'événement.

Son président-directeur général, Bernard Arnault, l'une des personnalités les plus riches du monde, devrait attirer les foules lors de sa visite au stand tentaculaire du groupe, qui présente les nouvelles technologies de marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Tag Heuer et Dior.

Au cours des 18 derniers mois, la France a tenté de se forger une réputation de leader dans le domaine de l'IA générative, la technologie qui sous-tend le ChatGPT d'OpenAI et d'autres outils similaires, en s'efforçant d'attirer de nouvelles startups.

Le président Emmanuel Macron a attiré les investissements de grandes entreprises technologiques américaines telles qu'Amazon et Microsoft, tout en essayant de relancer les projets de l'UE visant à mieux intégrer les marchés de capitaux à travers le continent. Il espère que cela permettra de mobiliser les capitaux nécessaires pour soutenir les entreprises émergentes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Selon les organisateurs, le statut de Paris en tant que capitale mondiale du luxe peut l'aider à attirer des investissements dans le domaine de la technologie.

"Le luxe est toujours lié à l'innovation, car votre objectif est toujours de fournir quelque chose que personne d'autre ne peut fournir", a déclaré François Bitouzet, directeur général de VivaTech, qui a cité la sortie du Royaume-Uni de l'UE comme un facteur de croissance pour la France.

Paris s'est classée deuxième derrière Londres en termes d'investissements technologiques, mais il y a des signes de changement, a ajouté M. Bitouzet.

"L'écosystème parisien est très dynamique et les investissements ont été nombreux ces dernières années", a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont injecté près de 8 milliards de dollars dans les entreprises technologiques françaises en 2023, derrière la Grande-Bretagne (13 milliards de dollars) mais devant l'Allemagne (7 milliards de dollars), selon un récent rapport de la société de capital-risque Atomico.

Si Paris n'est pas en mesure de disputer la première place à Londres, les startups technologiques se multiplient en France à un rythme plus rapide que partout ailleurs en Europe, avec près de 3 000 créations en 2023, selon Atomico.

Un nombre similaire s'est installé en Grande-Bretagne au cours de la même période, mais le nombre de nouvelles entreprises créées chaque année dans ce pays est en baisse depuis 2020.

ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES

Au cours des 18 mois qui ont suivi le lancement de l'engouement pour l'IA générative par ChatGPT, certaines des levées de fonds les plus lucratives ont été réalisées par des entreprises basées à Paris.

Certaines des entreprises les plus dynamiques de Paris ont été fondées par d'anciens chercheurs de grands noms de l'industrie tels que Google DeepMind , comme Mistral AI et Holistic AI.

En septembre dernier, Julien Launay a quitté son emploi chez Hugging Face, une société d'IA franco-américaine de premier plan, pour lancer sa propre entreprise, Adaptive ML, qui aide d'autres entreprises à créer leurs propres outils d'IA générative et dispose d'une équipe à Paris et à New York.

La société a levé 20 millions de dollars moins de six mois plus tard, lors d'un tour de table mené par ICONIQ Capital, basée en Californie, et Index Ventures, qui a des sièges à Londres et à San Francisco.

"ICONIQ et Index étaient les deux principaux investisseurs, mais si vous regardez les plus petits, nous avons essayé d'avoir beaucoup de bailleurs de fonds français à bord parce que nous pensions que c'était une bonne chose", a déclaré M. Launay. "La France a beaucoup de talents et de startups, mais en termes de fonds, il y en a encore beaucoup moins qu'aux États-Unis.

Historiquement, les startups européennes ont eu du mal à lever les capitaux importants dont elles avaient besoin auprès d'investisseurs locaux. Alors que l'Union européenne offre un vaste marché unique pour les biens et les services, les marchés de capitaux des 27 États membres s'accompagnent d'un labyrinthe de lois sur les valeurs mobilières, de taxes et de règles comptables différentes, ce qui se traduit par des coûts de mise en conformité plus élevés et des marchés moins liquides.

"Le plus important est que ces entreprises obtiennent des financements, a déclaré Hannah Seal, partenaire chez Index. "Ce qui est important, c'est que ces entreprises aient le sentiment qu'elles peuvent continuer à trouver et à recruter les talents nécessaires pour construire des géants en Europe, et nous constatons que c'est de plus en plus le cas." (Reportage de Martin Coulter ; reportage complémentaire de Mimosa Spencer ; rédaction de Matt Scuffham et Susan Fenton)