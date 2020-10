LVMH : Crédit Suisse relève son objectif de cours

16/10/2020 | 12:02

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 450 à 475 euros, au lendemain de la publication par le numéro un mondial du luxe de son chiffre d'affaires trimestriel.



Le bureau d'études remonte ses prévisions pour 2020 de croissance organique des ventes, de deux points à -15%, et de profit opérationnel, de 5% à 7,4 milliards d'euros, du fait d'un meilleur mix de divisions.



Crédit Suisse relève aussi ses estimations de profit opérationnel pour 2021 et 2022 de 4%, 'grâce à des perspectives à moyen terme plus encourageantes pour LV/Dior/Hennessy'. Par ailleurs, il juge la valorisation relative 'peu exigeante'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.