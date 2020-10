LVMH : Invest Securities relève son objectif de cours

16/10/2020 | 10:18

Invest Securities indique que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre du leader mondial illustre un très net amortissement des contre-performances du 1er semestre, avec une décroissance organique limitée à -7% mais le retour à une normalisation de la croissance sur les niveaux de 2019, est encore loin.



' Le cluster chinois fonctionne effectivement à plein régime, mais peine à compenser l'absence de relais sur les marchés de flux toujours soumis à la diète par la crise sanitaire. Cette absence de redémarrage des flux touristiques devient un facteur d'incertitudes pour 2021, alors même que 2020 avait très bien démarré ' rajoute le bureau d'analyses.



' Parallèlement à la reconquête commerciale se profile une plus forte intensité de coûts pour entre autres accélérer le redéploiement vers le online ou l'omnicanal '.



Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 379 E (contre 360 E).



