LVMH : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours à 12 mois relevé de 455 à 590 euros, objectif fondé sur les estimations 2022 et incluant des hypothèses préliminaires sur Tiffany maintenant que la transaction est sur le point de se conclure.



'La pandémie renforce la position relative des meilleurs acteurs, qui avec peu d'exceptions, tendent à être les plus gros', pointe le broker, ajoutant que 'LVMH a jusqu'à présent réussi à se situer au premier plan là où il le fallait'.



'Nous pensons que ceci n'est guère susceptible de changer et nous voyons davantage de performance substantielle sur le moyen terme', poursuit Jefferies, jugeant en outre que 'LVMH n'est pas aussi cher que ce que l'on peut penser'.



