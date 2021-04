LVMH : Goldman Sachs relève son objectif de cours

Goldman Sachs souligne la forte progression du chiffre d'affaires dans tous les domaines. L'activité Mode & Maroquinerie est la principale surprise (+52% de croissance organique).



Suite à cette publication, Goldman Sachs relève son objectif de cours de 5%, passant de 630 E à 660 E et maintient son conseil à l'achat.



Les ventes de LVMH ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 30 % à périmètre et devises comparables par rapport à la même période un an plus tôt. ' Ce chiffre dépasse largement le consensus (+19% en glissement annuel selon les données du consensus de Visible Alpha) et de Goldman Sachs (+17% en glissement annuel) ' indique l'analyste.



Le bureau d'analyses souligne également que le secteur des vins et spiritueux a contribué à l'accélération séquentielle du groupe (+36% par rapport à l'année précédente).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.