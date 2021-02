Des fonds de LVMH et Arnault prennent le contrôle de Birkenstock

Francfort (awp/afp) - Les fonds L Catterton du groupe français LVMH et Financière Agache de la famille Arnault ont acquis la majorité du célèbre fabricant de sandales allemand Birkenstock, dans une transaction valorisée selon plusieurs médias à 4 milliards d'euros (environ 4,4 milliards de francs suisses).

Il s'agit "de la prochaine étape logique pour atteindre une forte croissance également sur des marchés d'avenir comme la Chine et l'Inde", a annoncé le groupe allemand dans un communiqué, ne dévoilant pas les modalités financières de la transaction.

Les deux propriétaires, Christian et Alex Birkenstock, voient en L Catterton et Financière Agache des partenaires "ayant la même vision stratégique et à long terme que la famille".

Le patron du fabricant Oliver Reichert évoque de son côté dans une interview au quotidien économique allemand Handelsblatt des "opportunités" car "le propriétaire de LVMH Bernard Arnault joue un rôle clé dans la stratégie de L Catterton".

"Nous allons aider Birkenstock à réaliser son grand potentiel de croissance" a de son côté déclaré Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

Birkenstock a déjà connu plusieurs vies: de producteur de semelles orthopédiques habillant des sandales au look rustique, le chausseur a désormais gagné sa place dans les défilés de mode et aux pieds des stars.

Dans les années 2000, la sandale "la plus laide du monde", avec son "lit de pied" en liège et ses grosses brides, s'est débarrassée de son image kitsch, vestige de la culture hippie, et a été adoptée par les branchés.

Le groupe a notamment dépoussiéré ses collections, lançant des modèles aux coloris plus gais et s'associant à des labels de créateurs comme Paco Rabanne, Valentino ou Céline qui a récemment revisité la Birkenstock en version fourrure (la "Furkenstock").

Courtisés par plusieurs investisseurs, les héritiers de Birkenstock, fondé en 1774, ont choisi L Catterton, un fonds né en 2016 et basé aux Etats-Unis, qui cible le "luxe accessible" et compte déjà dans son portefeuille des griffes comme Ba&sh, Pepe jeans ou les doudounes Jott.

afp/ck